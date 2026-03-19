19 Марта 2026 22:14
Эрлинг Холанд стал инвестором нового мирового шахматного первенства

Норвежский нападающий английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд стал инвестором турнира Norway Chess и нового чемпионата мира Total Chess World Championship.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

В октябре 2025 года FIDE и Norway Chess объявили о создании нового чемпионата мира, который определит победителей в трех дисциплинах - классических шахматах, рапиде и блице. Осенью 2026 года турнир пройдет в пилотном формате. Первый полноценный чемпионат запланирован на 2027 год. Общий призовой фонд соревнований составит $2,7 млн.

Отмечается, что Холанд совместно с бизнесменом Мортеном Борге основал компанию Chess Mates, которая станет владельцем Norway Chess.

