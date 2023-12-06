Логотип Мемориала Вугара Гашимова - на "Пламенных башнях" - ФОТО

В центре Баку был продемонстрирован логотип Мемориала Вугара Гашимова, который пройдет в девятый раз.

По информации, предоставленной İdman.biz в пресс-службе турнира, логотип появился в одном из самых высоких и величественных зданий столицы – «Пламенных башнях».

Жители столицы могут увидеть его вечерами вплоть до 12 декабря.

Следует отметить, что в этом году соревнования впервые пройдут в Габале. Церемония открытия турнира состоится 8 декабря в Конгресс-центре Гейдара Алиева.

Отметим, что в турнире выступят Сантош Видит Гуджарати, Арджун Эригаиси (оба Индия), Рихард Раппорт (Румыния), Йорден Ван Форест (Нидерланды), Борис Гельфанд (Израиль), Теймур Раджабов, Шахрияр Мамедъяров, Ниджат Абасов, Рауф Мамедов и Айдын Сулейманлы.

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