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Альфонсо Домингес вышел в 1/16 финала лицензионного турнира

Бокс
Новости
27 Мая 2024 18:43
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Альфонсо Домингес вышел в 1/16 финала лицензионного турнира

В столице Таиланда Бангкоке продолжается II Всемирный олимпийский квалификационный турнир.

Как сообщает İdman.biz, в четвертый день соревнований боксер сборной Азербайджана Альфонсо Домингес провел свой первый поединок.

Наш чемпион мира, выступающий в весовой категории 92 кг, в 1/32 финала встретился с Джонатаном Тетте из Ганы. Поединок завершился победой Домингеса со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 28:29, 30:27, 30:27).

В следующем бою он встретится с Марко Чачиком (Хорватия), который был освобожден от участия в первом раунде. Поединок состоится 30 мая.

İdman.biz

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