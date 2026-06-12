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Азербайджанские боксеры выступят на Кубке мира в Китае

Бокс
Новости
12 Июня 2026 19:08
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Азербайджанские боксеры выступят на Кубке мира в Китае

Сборная Азербайджана по боксу примет участие в очередном этапе Кубка мира, который стартует 15 июня в китайском городе Гуйян.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, соревнования рейтингового характера продлятся семь дней.

Главный тренер мужской сборной Ровшан Ходжаев включил в состав команды Субхана Мамедова (50 кг), Амина Мамедзаде (55 кг), Магомедали Аширелиева (60 кг), Малика Гасанова (65 кг), Наби Искендерова (70 кг), Саидджамшида Джафарова (75 кг), Мурада Аллахвердиева (80 кг) и Альфонсо Домингеса (90 кг).

В настоящее время азербайджанские боксеры проводят учебно-тренировочный сбор в казахстанском Шымкенте. В Китай команда отправится непосредственно из Казахстана.

Жеребьевка турнира состоится 14 июня, за день до старта соревнований.

Отметим, что на первом в нынешнем году этапе Кубка мира, который прошел в Бразилии, сборная Азербайджана добилась успешного выступления, завоевав три золотые и одну бронзовую медаль. Теперь национальная команда постарается пополнить свою коллекцию наград на турнире в Китае.

İdman.Biz
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