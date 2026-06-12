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Усик посетил Пентагон: "Сложно передать словами эмоции"

Бокс
Новости
12 Июня 2026 19:37
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Усик посетил Пентагон: "Сложно передать словами эмоции"

Обладатель титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик посетил Пентагон - штаб-квартиру Министерства обороны США.

Как сообщает İdman.Biz, непобежденный украинский боксер рассказал о визите в своих социальных сетях, опубликовав фотографию из одного из самых известных административных зданий мира.

"Впервые посетил Пентагон. Сложно передать словами эмоции, масштаб действительно впечатляет!" - написал Усик в социальной сети X.

При этом подробности своего визита чемпион раскрывать не стал.

Напомним, что 23 мая Александр Усик успешно защитил титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, одержав победу над нидерландцем Рико Верхувеном техническим нокаутом в 11-м раунде.

На профессиональном ринге украинец остается непобежденным. В его активе 25 боев и 25 побед, что делает Усика одним из самых успешных боксеров современности.

İdman.Biz
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