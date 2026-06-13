Усик встретился с Трампом в Белом доме

Обладатель чемпионских поясов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик встретился с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает İdman.Biz, фотография встречи появилась в социальных сетях украинского боксера. На снимке Усик и Трамп пожимают друг другу руки в Овальном кабинете Белого дома. Подробности беседы сторон не раскрываются.

Это уже не первый визит непобежденного чемпиона в государственные структуры США за последние дни. Ранее Усик посетил Пентагон — штаб-квартиру Министерства обороны США. Тогда украинский спортсмен также не стал раскрывать цель своей поездки.

Последние недели складываются для Усика успешно и в спортивном плане. 23 мая он провел очередную защиту титула WBC в супертяжелом весе, победив нидерландца Рико Верхувена техническим нокаутом в 11-м раунде.

На профессиональном ринге 39-летний украинец по-прежнему остается непобежденным. В его активе 25 боев и 25 побед, что делает Усика одним из самых успешных боксеров современности.