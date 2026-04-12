12 Апреля 2026 07:05
Экс‑чемпион мира Фьюри победил Махмудова судейским решением

Бывший чемпион мира по версиям WBA, WBC, WBO, IBF в тяжелом весе британский боксер Тайсон Фьюри одержал победу над россиянином Арсланбеком Махмудовым.

Бой тяжеловесов прошел в Лондоне и продлился полные 12 раундов. Судьи единогласно признали победителем Фьюри: 120–108, 120–108, 119–109, сообщает İdman.Biz.

У 36‑летнего Махмудова теперь 21 победа и три поражения в профессиональном боксе.

В послужном списке 37‑летнего Фьюри 35 побед, ничья и два поражения. Британец впервые вышел на ринг после того, как в 2024 году дважды проиграл Александру Усику.

