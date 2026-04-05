Экс‑чемпион WBC Уайлдер победил Чисору в Лондоне

Американский боксер Деонтей Уайлдер добился победы над британцем Дереком Чисорой.

Бой между 40‑летним экс‑чемпионом WBC в тяжелом весе Уайлдером и 42‑летним экс‑претендентом на пояс WBC Чисорой состоялся в Лондоне. Поединок продлился полные 12 раундов. Судьи раздельным решением отдали победу Уайлдеру (115–111, 115–113, 112–115), сообщает İdman.Biz.

Оба бойца провели 50‑е поединки на профессиональном ринге. Уайлдер одержал 45‑ю победу, у него четыре поражения и один ничейный бой за карьеру.

На счету Чисоры 36 побед и 14 поражений.