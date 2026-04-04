6 Апреля 2026
RU

Бокс
Новости
4 Апреля 2026 23:10
47
"Великий шелковый путь": восемь азербайджанских боксеров вышли в полуфинал

В Баку продолжается международный турнир "Великий шелковый путь". По итогам третьего дня соревнований еще восемь боксеров сборной Азербайджана обеспечили себе как минимум бронзовые медали, выйдя в полуфинал, сообщает İdman.Biz.

В женском зачете Эмили Рзаева (65 кг) одолела представительницу Алжира и в полуфинале встретится с Ив Брайсон (Австралия).

Результаты мужской сетки:

55 кг: Амин Мамедзаде уверенно победил Отабека Исмоилова (5:0) и теперь сразится с товарищем по команде Зиданом Гумбатовым. В этой же категории Зелимхан Сулейманов выиграл дуэль у Ниджата Гусейнова и выйдет на ринг против Тимура Кабдешова (Казахстан).

65 кг: Заур Гахраманов прошел в полуфинал, победив соотечественника Махмуда Гусейнова; его следующим соперником станет Асадбек Раджабов (Узбекистан). Малик Гасанов также обеспечил себе место в 1/2 финала, выбив из борьбы грузинского боксера, и встретится с Викторио Илиевым (Болгария).

75 кг: Расим Чобанлы победил представителя Молдовы и в следующем раунде проведет бой с Шербеком Шокировым (Узбекистан).

85 кг: Мурад Аллахвердиев успешно стартовал, разгромив австралийца Джерико Далена (5:0). Путевку в финал он оспорит с Батырбеком Бенкуром (Казахстан).

Полуфинальные поединки у мужчин завершатся завтра. Турнир в Центре бокса с участием спортсменов из 10 стран продлится до 7 апреля.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

19 боксеров сборной Азербайджана пробились в полуфинал турнира "Великий шелковый путь"
5 Апреля 22:20
Бокс

19 боксеров сборной Азербайджана пробились в полуфинал турнира "Великий шелковый путь"

Спортсмены обеспечили себе как минимум бронзовые медали
Цзю - о победе над Нурджей: "У этого парня как будто три яйца"
5 Апреля 11:50
Бокс

Цзю - о победе над Нурджей: "У этого парня как будто три яйца"

Австралиец отметил стойкость соперника после 12 раундов боя

Экс‑чемпион WBC Уайлдер победил Чисору в Лондоне
5 Апреля 07:14
Бокс

Экс‑чемпион WBC Уайлдер победил Чисору в Лондоне

Оба бойца провели 50‑е поединки на профессиональном ринге
Анонсирован андеркард боя Усик - Верхувен
4 Апреля 08:09
Бокс

Анонсирован андеркард боя Усик - Верхувен

Шираз разыграет титул WBO, в карде - ряд громких поединков

Джейк Пол пообещал подарить автомобиль чемпионке мира по боксу Элли Скотни
3 Апреля 08:12
Бокс

Джейк Пол пообещал подарить автомобиль чемпионке мира по боксу Элли Скотни

Но есть нюанс
В Баку состоялась церемония открытия турнира "Великий шелковый путь"
2 Апреля 19:35
Бокс

В Баку состоялась церемония открытия турнира "Великий шелковый путь" - - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО

Азербайджанские спортсмены уверенно выступили во второй день соревнований

Самое читаемое

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Апреля 11:33
Дзюдо

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Совeтник прeзидeнта ФДА о причинах карьeрных рeшeний и спортивной судьбe своих сыновeй
Казахстанская шахматистка наказана за селфи с Магнусом
3 Апреля 21:16
Шахматы

Казахстанская шахматистка наказана за селфи с Магнусом - ВИДЕО

Норвежец согласился на селфи, но затем последовала жалоба арбитру

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО
4 Апреля 12:07
Шахматы

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО

Сама партия завершилась победой норвежца на 44-м ходу
Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя
3 Апреля 21:59
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Рахмоналиев и Кади оформили по дублю в результативном матче