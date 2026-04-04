"Великий шелковый путь": восемь азербайджанских боксеров вышли в полуфинал

В Баку продолжается международный турнир "Великий шелковый путь". По итогам третьего дня соревнований еще восемь боксеров сборной Азербайджана обеспечили себе как минимум бронзовые медали, выйдя в полуфинал, сообщает İdman.Biz.

В женском зачете Эмили Рзаева (65 кг) одолела представительницу Алжира и в полуфинале встретится с Ив Брайсон (Австралия).

Результаты мужской сетки:

55 кг: Амин Мамедзаде уверенно победил Отабека Исмоилова (5:0) и теперь сразится с товарищем по команде Зиданом Гумбатовым. В этой же категории Зелимхан Сулейманов выиграл дуэль у Ниджата Гусейнова и выйдет на ринг против Тимура Кабдешова (Казахстан).

65 кг: Заур Гахраманов прошел в полуфинал, победив соотечественника Махмуда Гусейнова; его следующим соперником станет Асадбек Раджабов (Узбекистан). Малик Гасанов также обеспечил себе место в 1/2 финала, выбив из борьбы грузинского боксера, и встретится с Викторио Илиевым (Болгария).

75 кг: Расим Чобанлы победил представителя Молдовы и в следующем раунде проведет бой с Шербеком Шокировым (Узбекистан).

85 кг: Мурад Аллахвердиев успешно стартовал, разгромив австралийца Джерико Далена (5:0). Путевку в финал он оспорит с Батырбеком Бенкуром (Казахстан).

Полуфинальные поединки у мужчин завершатся завтра. Турнир в Центре бокса с участием спортсменов из 10 стран продлится до 7 апреля.