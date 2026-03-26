Боксерша, находившаяся в коме после тяжелого нокаута, обратилась к болельщикам - ВИДЕО

Американская боксерша Исис Сио, которая провела несколько дней в состоянии медикаментозной комы, выписана из медицинского центра Университета Лома Линда и вернулась домой. Спортсменка сразу же обратилась к общественности с важным заявлением относительно своей соперницы Джослин Камарильо, отправившей ее в глубокий нокаут в первом раунде.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TMZ Sports, семья Сио опубликовала специальное обращение, в котором выразила обеспокоенность реакцией фанатов.

"Негатив, направленный на Джослин после боя, очень расстраивает Исис. Она надеется, что болельщики будут проявлять уважение и сострадание к обеим спортсменкам", — подчеркивается в заявлении.

Отметим, что инцидент произошел в минувшую субботу в Сан-Бернардино (Калифорния) на турнире ProBox TV. Бой в наилегчайшем весе завершился уже через 78 секунд после начала, когда Камарильо нанесла серию точных ударов, после которых Сио потеряла сознание и начала биться в конвульсиях. Врачи ввели 19-летнюю девушку в искусственную кому для снижения давления на мозг. Сама Камарильо все это время публично молилась за здоровье коллеги и выражала глубокое сожаление о случившемся, несмотря на свою победу.