Боксерша, находившаяся в коме после тяжелого нокаута, обратилась к болельщикам - ВИДЕО

Американская боксерша Исис Сио, которая провела несколько дней в состоянии медикаментозной комы, выписана из медицинского центра Университета Лома Линда и вернулась домой. Спортсменка сразу же обратилась к общественности с важным заявлением относительно своей соперницы Джослин Камарильо, отправившей ее в глубокий нокаут в первом раунде.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TMZ Sports, семья Сио опубликовала специальное обращение, в котором выразила обеспокоенность реакцией фанатов.

"Негатив, направленный на Джослин после боя, очень расстраивает Исис. Она надеется, что болельщики будут проявлять уважение и сострадание к обеим спортсменкам", — подчеркивается в заявлении.

Отметим, что инцидент произошел в минувшую субботу в Сан-Бернардино (Калифорния) на турнире ProBox TV. Бой в наилегчайшем весе завершился уже через 78 секунд после начала, когда Камарильо нанесла серию точных ударов, после которых Сио потеряла сознание и начала биться в конвульсиях. Врачи ввели 19-летнюю девушку в искусственную кому для снижения давления на мозг. Сама Камарильо все это время публично молилась за здоровье коллеги и выражала глубокое сожаление о случившемся, несмотря на свою победу.

Новости по теме

Азербайджанский боксер получил бой в Казахстане
01:33
Бокс

Азербайджанский боксер получил бой в Казахстане

Фарид Алиев заменил узбекского соперника и выйдет на ринг 28 марта

Усик изменил план по завершению карьеры в боксе
25 Марта 05:50
Бокс

Усик изменил план по завершению карьеры в боксе

В недавнем интервью Усик рассказал, что собирается провести еще три боя и завершить карьеру
Трехкратный призер ЧМ по боксу Магомед Абдуллаев сыграл свадьбу
24 Марта 13:33
Бокс

Трехкратный призер ЧМ по боксу Магомед Абдуллаев сыграл свадьбу - ФОТО

О женитьбе спортсмена сообщила экс-замминистра Мариана Василева

Провалившей гендерный тест чемпионке разрешили бои
23 Марта 18:12
Бокс

Провалившей гендерный тест чемпионке разрешили бои

Олимпийская чемпионка Линь Юйтин допущена к женскому чемпионату Азии

Азербайджанские боксеры завоевали медали на турнире в Венгрии
23 Марта 11:35
Бокс

Азербайджанские боксеры завоевали медали на турнире в Венгрии - ФОТО

Сборная успешно выступила на международном турнире
Отец Фьюри: "Тайсон уже давно не непобедимый"
19 Марта 20:16
Бокс

Отец Фьюри: "Тайсон уже давно не непобедимый"

По словам отца боксера, тот Тайсон исчез после трилогии с Уайлдером

Самое читаемое

Азербайджанские пловцы завоевали 47 медалей в Грузии
23 Марта 21:30
Плавание

Азербайджанские пловцы завоевали 47 медалей в Грузии - ФОТО

Сборная успешно выступила на Kutaisi Open Spring Cup

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом
25 Марта 08:12
Мировой футбол

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом - ВИДЕО

Сына назвали Давидом
Шесть азербайджанских таэквондистов завоевали медали в Бельгии
23 Марта 20:14
Таэквондо

Шесть азербайджанских таэквондистов завоевали медали в Бельгии - ФОТО

Успешное выступление на турнире Belgian Open

"Ливерпуль" сделал заявление в связи с уходом Салаха в конце сезона - ОБНОВЛЕНО
24 Марта 23:40
Мировой футбол

"Ливерпуль" сделал заявление в связи с уходом Салаха в конце сезона - ОБНОВЛЕНО

Египтянин присоединился к "красным" в 2017 году