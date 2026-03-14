Альфонсо Домингес и его супруга Нигяр устроили "битву за донер" - ВИДЕО

Боксер сборной Азербайджана кубинского происхождения Альфонсо Домингес и его супруга Нигяр Альфонсо подготовили развлекательное видео, посвященное их совместному досугу. Кадрами, на которых пара устроила состязание за право съесть порцию донера, Нигяр поделилась на своей странице в Instagram.

Как сообщает İdman.Biz, для решения спора супруги использовали игру "Камень, ножницы, бумага". По итогам нескольких раундов удача каждый раз оказывалась на стороне титулованного спортсмена.

Отметим, что Альфонсо Домингес является одним из самых успешных боксеров в истории Азербайджана. В 2024 году он вписал свое имя в историю отечественного спорта, завоевав серебряную медаль на летних Олимпийских играх в Париже и став первым азербайджанским боксером, выигравшим две олимпийские награды (ранее он взял бронзу в Токио-2020). Кроме того, в активе 30-летнего спортсмена золото чемпионата мира 2021 года и победа на Европейских играх 2019 года.