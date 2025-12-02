Старт чемпионата мира по боксу перенесен с 3 на 4 декабря — генсек IBA

Начало чемпионата мира перенесено на один день, решение было принято на техническом совещании турнира, которое состоялось во вторник, 2 декабря.

Как сообщает İdman.Biz, чемпионат мира по боксу среди мужчин проходит с 2 по 13 декабря в Дубае (ОАЭ).

"2 декабря состоится церемония открытия турнира. Первые бои должны были состояться 3 декабря, но мы сдвинули их начало на 4 декабря в связи с тем, что не все спортсмены из‑за проблем с визами успели прилететь в Объединенные Арабские Эмираты", — заявил генеральный секретарь IBA Крис Робертс на техническом совещании перед стартом турнира.

İdman.Biz