Руководство Федерации бокса Азербайджана встретилось с национальной сборной перед чемпионатом мира – ФОТО

Руководство Федерации бокса Азербайджана встретилось с мужской сборной перед чемпионатом мира, который пройдет в Дубае (ОАЭ).

Как сообщает İdman.Biz, советник президента федерации Самир Гусейнов рассказал спортсменам о значении предстоящего турнира и подчеркнул, что от каждого боксера ожидаются высокие результаты.

Он также отметил, что на основе итогов чемпионата Азербайджана будет сформирована команда для участия в Летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Главный секретарь федерации Наги Сафаров и член Исполнительного комитета Ровшан Гусейнов подчеркнули важность ответственного отношения и пожелали спортсменам успехов.

Далее был заслушан отчет главного тренера сборной Равшана Ходжаева, который сообщил, что команда полностью готова к чемпионату мира, а моральный настрой боксеров высокий.

Отметим, что на чемпионате мира, который пройдет с 3 по 13 декабря, Азербайджан будет представлен 11 боксерами.

İdman.Biz