Азербайджанский боксер стал чемпионом Европы

Азербайджанский боксер Субхан Мамедов (50 кг) стал победителем чемпионата Европы среди спортсменов до 23 лет.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, лидер сборной в финале одолел украинца Максима Рудика.

Субхан Мамедов выиграл все три раунда и в итоге одержал победу со счетом 4:1 (28:29, 29:28, 29:28, 30:27, 30:27), завоевав титул чемпиона Европы.

Таким образом, сборная Азербайджана под руководством Эльбруса Рзаева завершила чемпионат Европы с тремя медалями. До Мамедова бронзовые награды завоевали Таги Насибов (60 кг) и Сабухи Алиев (+90 кг).

Отметим, что в чемпионате Европы принимали участие 271 боксер из 33 стран.

İdman.Biz