29 Ноября 2025
Азербайджанский боксер стал чемпионом Европы

29 Ноября 2025 16:00
Азербайджанский боксер Субхан Мамедов (50 кг) стал победителем чемпионата Европы среди спортсменов до 23 лет.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, лидер сборной в финале одолел украинца Максима Рудика.

Субхан Мамедов выиграл все три раунда и в итоге одержал победу со счетом 4:1 (28:29, 29:28, 29:28, 30:27, 30:27), завоевав титул чемпиона Европы.

Таким образом, сборная Азербайджана под руководством Эльбруса Рзаева завершила чемпионат Европы с тремя медалями. До Мамедова бронзовые награды завоевали Таги Насибов (60 кг) и Сабухи Алиев (+90 кг).

Отметим, что в чемпионате Европы принимали участие 271 боксер из 33 стран.

İdman.Biz

