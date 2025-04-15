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Эврен Алкая: "Нет никакой системы, они просто набирают очки"

Баскетбол
Новости
15 Апреля 2025 16:04
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Эврен Алкая: "Нет никакой системы, они просто набирают очки"

«Сумгайыт» - интересная команда. Каждый из трех американских баскетболистов очень хорош в трехочковых бросках».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Серхедчи» Эврен Алкая.

Он поделился своими мыслями о второй игре плей-ина против "Сумгайыта":

«Они умеют бросать и делают это без системы. Даже защищаясь как хочешь, они точно реализуют трехочковые. Они набрали на три очка больше, чем в прошлой игре. Они также реализовали трехочковые в таком же процентном соотношении. Мы допустили много ошибок в защите. Отдали им подборы. Легкая победа в последней игре стала причиной этого поражения. Мы сыграли неплохо и набрали 97 очков. Это серьезная цифра. Но нам нужно быть более осторожными в защите. Мы реализовали очень мало трехочковых. Наши ошибки дорого нам обошлись. Мы говорили об этом с игроками после матча».

Алкая подчеркнул, что в "Сумгайыте" нет никакой системы: «Но соперник - другая команда. Нет никакой системы, они просто набирают очки. Находят бреши и реализуют трехочковые. Мы хотим сделать все возможное и выйти в плей-офф. Проанализируем свои ошибки и устраним их».

Отметим, что «Серхедчи» проиграл «Сумгайыту» со счетом 97:100.

İdman.biz

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