Опубликовано расписание 1/4 финала Азербайджанской баскетбольной лиги

Опубликовано расписание матчей 1/4 финала плей-офф Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию баскетбола Азербайджана, первые игры четвертьфинала пройдут 13 и 14 апреля.

13 апреля в 17:00 состоится матч "Нефтчи" - "НТД", а в 20:00 сыграют "Орду" и "Гянджа". 14 апреля в 17:00 встретятся "Абшерон Лайонс" и "Шеки", в 20:00 - "Сабах" и "Нахчыван".

Ответные матчи запланированы на 16-17 апреля. 16 апреля в 14:00 "Гянджа" примет "Орду", в 19:00 "НТД" сыграет с "Нефтчи". 17 апреля в 14:00 "Шеки" встретится с "Абшерон Лайонс", в 19:00 "Нахичевань" примет "Сабах".

Победители четвертьфинальных противостояний получат путевки в полуфинал турнира.