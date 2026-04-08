"Сабах" U18 сыграет с немецким клубом в Лиге чемпионов

8 Апреля 2026 11:04
Сегодня юношеская команда "Сабаха" (U18) проведет второй матч в Лиге чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz, соперником бакинского клуба в группе B станет "Порше ББА Людвигсбург" (Германия).

Встреча пройдет в зале SD Laktasi в Лакташи (Босния и Герцеговина) и начнется в 19:30 по бакинскому времени.

В первом матче "Сабах" уступил боснийской "Игокее" со счетом 58:88.

Согласно регламенту, победители групп напрямую выходят в полуфинал. Команды, занявшие вторые места, продолжат борьбу за 5-8-е позиции, а последние — за 9-12-е места.

İdman.Biz
Новости по теме

Заур Пашаев планирует начать тренерскую карьеру
7 Апреля 22:56
Баскетбол

Заур Пашаев планирует начать тренерскую карьеру

Экс-баскетболист сборной признался, что в прошлом году хотел стать помощником Римаса Куртинайтиса в "Сабахе"
Юношеская Лига чемпионов: "Сабах" уступил "Игокеа" - ОБНОВЛЕНО
7 Апреля 21:58
Баскетбол

Юношеская Лига чемпионов: "Сабах" уступил "Игокеа" - ОБНОВЛЕНО

Свой следующий матч в группе азербайджанская команда проведет завтра
Азербайджанская баскетбольная лига: определился последний участник плей-офф - ОБНОВЛЕНО
7 Апреля 21:44
Баскетбол

Азербайджанская баскетбольная лига: определился последний участник плей-офф - ОБНОВЛЕНО

В завершающем матче встретились "Сумгайыт" и "НТД"
Георгий Кондрусевич подвел итоги сезона после вылета от "Гянджи"
7 Апреля 18:13
Баскетбол

Георгий Кондрусевич подвел итоги сезона после вылета от "Гянджи"

Тренер "Лянкярана" отметил разницу между двумя частями чемпионата
В "Чикаго Буллз" уволили ключевых сотрудников
7 Апреля 06:18
Баскетбол

В "Чикаго Буллз" уволили ключевых сотрудников

Команда намерена перестроиться и бороться за чемпионство

Анар Сариев: "Почти все легионеры дебютировали на профессиональном уровне"
7 Апреля 00:16
Баскетбол

Анар Сариев: "Почти все легионеры дебютировали на профессиональном уровне"

Наставник "Серхедчи" подвел итоги плей-ин и поблагодарил команду

Самое читаемое

Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"
6 Апреля 10:41
Борьба

Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"

Член сборной Украины по борьбе о своих корнях и возможности перехода в сборную Азербайджана
Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уничтожил "Карван-Евлах"
6 Апреля 20:49
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уничтожил "Карван-Евлах" - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Агдамский клуб отправили семь безответных мячей в ворота соперника

Хенрик Рюдстрем: "Наримана Ахундзаде в "Коламбус Крю" ждет светлое будущее"
6 Апреля 11:42
Азербайджанский футбол

Хенрик Рюдстрем: "Наримана Ахундзаде в "Коламбус Крю" ждет светлое будущее"

Тренер объяснил поздний выход азербайджанского форварда и дал ему высокую оценку после победного матча
Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе
7 Апреля 13:34
Борьба

Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе

Объединенный мир борьбы обнародовал предварительные заявки национальных команд