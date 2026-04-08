"Сабах" U18 сыграет с немецким клубом в Лиге чемпионов

Сегодня юношеская команда "Сабаха" (U18) проведет второй матч в Лиге чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz, соперником бакинского клуба в группе B станет "Порше ББА Людвигсбург" (Германия).

Встреча пройдет в зале SD Laktasi в Лакташи (Босния и Герцеговина) и начнется в 19:30 по бакинскому времени.

В первом матче "Сабах" уступил боснийской "Игокее" со счетом 58:88.

Согласно регламенту, победители групп напрямую выходят в полуфинал. Команды, занявшие вторые места, продолжат борьбу за 5-8-е позиции, а последние — за 9-12-е места.