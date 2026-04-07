7 Апреля 2026
Георгий Кондрусевич подвел итоги сезона после вылета от "Гянджи"

7 Апреля 2026 18:13
Георгий Кондрусевич подвел итоги сезона после вылета от "Гянджи"

Главный тренер "Лянкярана" Георгий Кондрусевич прокомментировал завершение сезона после поражения от "Гянджи" и вылета из плей-ин Азербайджанской баскетбольной лиги.

"Сезон можно условно разделить на две части - до Нового года и после. Это были две разные команды, и причины этого связаны с потерями в составе.

Хочу поблагодарить болельщиков "Лянкярана" за поддержку, которую они оказывали нам даже в самые сложные моменты. Они действительно были на высоте, и мы это очень ценим.

Сегодня команда старалась, но соперник практически во всех компонентах выглядел сильнее. Желаю "Гяндже" удачи в следующем этапе.

Отдельно хочу отметить наших игроков. В сложившихся условиях им было непросто бороться как физически, так и психологически, но они до конца старались и не опускали руки. За это им отдельная благодарность", - заявил Кондрусевич.

İdman.Biz
