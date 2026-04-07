"Сабах" стартует в Юношеской ЛЧ матчем с "Игокеа"

Баскетбольный клуб "Сабах" начинает выступление в Юношеской лиге чемпионов с матча против "Игокеа" из Боснии и Герцеговины.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию баскетбола Азербайджана, встреча группы В пройдет сегодня в городе Лакташи и начнется в 19:30.

Завтра азербайджанский коллектив сыграет с немецким "Порше ББА Людвигсбург". Это будут первые два матча "Сабаха" на групповом этапе престижного европейского турнира.

Согласно регламенту, победители групп выходят в полуфинал, команды со вторых мест борются за 5-8 места, а занявшие последние позиции — за 9-12 места.