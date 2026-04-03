Тренер сборной Азербайджана: "На этот раз соперники более подходящие"

3 Апреля 2026 18:26
Тренер сборной Азербайджана: "На этот раз соперники более подходящие"

Главный тренер женской сборной Азербайджана по баскетболу Эврен Алкая оценил соперников команды в предварительном отборе чемпионата Европы 2029 года.

"В отборе на Евро-2029 нам достались более подходящие соперники по сравнению с предыдущими турнирами. Например, в группе Евро-2025 была Бельгия, которая стала чемпионом Европы. Эти команды действительно были для нас очень сильными", - отметил специалист в комментарии Report.

Алкая подчеркнул, что основная цель команды связана с развитием молодых игроков: "Мы участвуем в турнирах с молодым составом. Эти соревнования для нас носят подготовительный характер к матчам дивизиона B, которые пройдут летом. Наша главная задача - развивать этих игроков, чтобы в будущем они стали основой женского баскетбола Азербайджана".

Он также рассказал о планах на состав и ближайшие матчи: "Первые игры предварительного этапа Евро-2029 пройдут с 11 по 17 ноября. Мы сыграем с Ирландией и Исландией. Если сможем усилить состав 2-3 опытными баскетболистками, рассчитываем показать более качественную игру. Впереди длинный процесс, и мы верим, что новые игроки смогут проявить себя. Мы сделаем все возможное для развития нашего баскетбола".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Report, сборная Азербайджана выступит в группе A вместе со сборными Швейцарии, Исландии и Ирландии.

