В Федерации баскетбола Азербайджана обсудили спорные эпизоды

В Федерации баскетбола Азербайджана состоялась встреча с участием официальных лиц и судейского корпуса, а также тренеров и представителей клубов, выступающих в Азербайджанской баскетбольной лиге.

Как сообщает İdman.Biz, в ходе встречи были подробно рассмотрены игровые эпизоды, возникшие по ходу регулярного сезона, а также обсуждены вопросы, связанные с трактовкой правил.

Кроме того, участники уделили особое внимание предстоящим стадиям соревнования - плей-ин и плей-офф, где были обозначены ключевые моменты и акценты перед решающей частью сезона.