"Торонто Рэпторс" установил исторический рекорд НБА в матче против "Орландо Мэджик"

Баскетболисты "Торонто Рэпторс" вписали свои имена в историю НБА, продемонстрировав феноменальную игру в домашнем матче против "Орландо Мэджик". Встреча на Scotiabank Arena завершилась разгромной победой хозяев со счетом 139:87.

Как сообщает İdman.Biz, главным событием матча стал беспрецедентный рывок "Торонто" в первой половине игры. Уступая в начале первой четверти со счетом 13:20, канадцы сумели набрать 31 очко подряд, не позволив сопернику реализовать ни одного броска в течение 7 минут и 48 секунд. Эта серия (31:0) стала абсолютным рекордом НБА за последние 30 лет с момента начала ведения детальной почетвертной статистики, превзойдя достижение "Даллас Маверикс" (30:0 против "Оклахомы" в 2023 году).

Лидером "Рэпторс" в этой встрече стал Скотти Барнс, который оформил дабл-дабл, набрав 23 очка и установив личный рекорд по количеству результативных передач за игру — 15. Также значительный вклад в победу внесли Ар-Джей Барретт (24 очка) и Сандро Мамукелашвили (19 очков).

Для "Орландо Мэджик" это поражение стало самым крупным в истории франшизы. Команда допустила 28 потерь, что привело к 39 очкам "Торонто" в быстрых отрывах. На данный момент "Орландо" находится в глубоком кризисе, проиграв семь из последних восьми матчей регулярного чемпионата, что серьезно осложняет их борьбу за попадание в зону плей-офф.