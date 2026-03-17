Татьяна Денискина: "Серебро" в Бангкоке - большой успех для Азербайджана"

Баскетболистка сборной Азербайджана 3x3 Татьяна Денискина заявила, что серебряная медаль на Кубке чемпионов ФИБА в Бангкоке стала заслуженным итогом выступления команды.

"Серебряная медаль в Бангкоке - это действительно достойный результат. Конечно, дойдя до финала, всегда хочется выиграть "золото". Но команда проявила характер, показала качественную игру и по ходу турнира обыграла сильных соперников. Это важный опыт и шаг вперед с точки зрения борьбы за путевку на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе", - сказала Денискина в комментариях Азертадж.

Она также прокомментировала поражение в финале от сборной Нидерландов.

"Это сильная и опытная команда. В финале сказались наши ошибки, точные броски соперника и накопившаяся усталость после напряженных матчей. Несмотря на это, выход в финал и серебряная медаль - большой успех для Азербайджана и хорошее начало сезона", - подчеркнула баскетболистка.

Отметим, что победителем турнира стала сборная Нидерландов, которая получила путевку в олимпийский квалификационный турнир.