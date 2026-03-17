Татьяна Денискина: "Серебро" в Бангкоке - большой успех для Азербайджана"

17 Марта 2026 13:29
Баскетболистка сборной Азербайджана 3x3 Татьяна Денискина заявила, что серебряная медаль на Кубке чемпионов ФИБА в Бангкоке стала заслуженным итогом выступления команды.

"Серебряная медаль в Бангкоке - это действительно достойный результат. Конечно, дойдя до финала, всегда хочется выиграть "золото". Но команда проявила характер, показала качественную игру и по ходу турнира обыграла сильных соперников. Это важный опыт и шаг вперед с точки зрения борьбы за путевку на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе", - сказала Денискина в комментариях Азертадж.

Она также прокомментировала поражение в финале от сборной Нидерландов.

"Это сильная и опытная команда. В финале сказались наши ошибки, точные броски соперника и накопившаяся усталость после напряженных матчей. Несмотря на это, выход в финал и серебряная медаль - большой успех для Азербайджана и хорошее начало сезона", - подчеркнула баскетболистка.

Отметим, что победителем турнира стала сборная Нидерландов, которая получила путевку в олимпийский квалификационный турнир.

Новости по теме

Азербайджан сыграет с Украиной в отборе на Евробаскет-2027
09:45
Баскетбол

Азербайджан сыграет с Украиной в отборе на Евробаскет-2027

Женская сборная проведет матч в Баку

"Бешикташ" может получить место в Евролиге
01:32
Баскетбол

"Бешикташ" может получить место в Евролиге

Турецкий баскетбольный клуб ведет переговоры об участии в главном турнире Европы

Фаррух Махмудов: "Победа над Испанией стала реваншем за Олимпиаду"
16 Марта 18:02
Баскетбол

Фаррух Махмудов: "Победа над Испанией стала реваншем за Олимпиаду"

В федерации оценили серебро сборной Азербайджана на Кубке чемпионов FIBA 3x3
Брианна Фрейзер: "Кубок чемпионов показал, насколько сильно мы выросли" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
16 Марта 11:57
Баскетбол

Брианна Фрейзер: "Кубок чемпионов показал, насколько сильно мы выросли" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Интервью с Брианной Фрейзер, которая стала второй по результативности на Кубке чемпионов и вошла в символическую сборную
Определились три участника 1/4 финала Азербайджанской баскетбольной лиги
16 Марта 10:57
Баскетбол

Определились три участника 1/4 финала Азербайджанской баскетбольной лиги

В АБЛ завершился предпоследний тур регулярного сезона
Азербайджанская баскетбольная лига: "НТД" обыграл "Шеки"
15 Марта 21:24
Баскетбол

Азербайджанская баскетбольная лига: "НТД" обыграл "Шеки"

Завершился 19-й тур АБЛ

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?
16 Марта 10:12
Борьба

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?

На чемпионате Европы U23 команда вновь взяла меньше золота
Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью
15 Марта 16:55
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Матч прошел в Евлахе в рамках 24-го тура

Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 - ОБНОВЛЕНО
16 Марта 01:08
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 - ОБНОВЛЕНО

В Польше прошел открытый турнир по дзюдо среди взрослых Warsaw European Open 2026

ЧЕ U23: азербайджанские борцы завоевали еще две медали - ОБНОВЛЕНО
14 Марта 21:54
Борьба

ЧЕ U23: азербайджанские борцы завоевали еще две медали - ОБНОВЛЕНО

Чемпионат Европы U-23 завершится 15 марта