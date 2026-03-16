Фаррух Махмудов: "Победа над Испанией стала реваншем за Олимпиаду"

Вице-президент Федерации баскетбола Азербайджана Фаррух Махмудов прокомментировал выступление женской сборной страны по баскетболу 3x3 на Кубке чемпионов ФИБА в Бангкоке, где команда завоевала серебряные медали.

"Для нас это очень хороший результат. Мы впервые участвовали в этом турнире и сразу завоевали серебряные медали. Команда провела турнир на высоком уровне. Я доволен игрой и самоотдачей девушек. Они боролись до конца и проявили большой характер", - сказал Махмудов в интервью Азертадж.

По его словам, изначальной задачей сборной было выйти из группы.

"В первом матче мы уступили сильной сборной Канады, но команда не опустила руки. Во второй игре победили хозяек площадки - сборную Таиланда - и сохранили шансы на выход из группы. Решающий матч группового этапа мы провели против сборной Испании, которая считается одним из главных сопернико и серебряным призером Олимпийских игр "Париж-2024". Они выступали на турнире тем же составом. Победа над Испанией стала для нас и реваншем за поражение на Олимпиаде. Благодаря этому успеху мы вышли из группы и пробились в полуфинал. Победа над сборной США - родоначальниками баскетбола - в полуфинале стала для нас очень важной. В решающей игре мы встретились со сборной Нидерландов, которая считалась одним из фаворитов турнира. Соперник оказался точнее в дальних бросках, и именно этот фактор во многом определил исход встречи", - подчеркнул Махмудов.

Отметим, что победитель трехдневного турнира получил путевку в олимпийский квалификационный турнир.