16 Марта 2026 11:57
Брианна Фрейзер: "Кубок чемпионов показал, насколько сильно мы выросли" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 выиграла серебряные медали Кубка чемпионов в Бангкоке. Своей уверенной игрой особенно запомнилась Брианна Фрейзер, которая стала второй по результативности на турнире и вошла в символическую сборную. О том, как сложился для команды первый старт года, Фрейзер рассказала İdman.Biz.

- Сборная дебютировала на Кубке чемпионов и выиграла "серебро". Насколько значим достигнутый результат?

- Он очень многое значит для нас. Мы приехали сюда с большой верой в себя и в ту работу, которую проделали как команда. Представлять Азербайджан на таком уровне — большая честь, и игра в финале показала, насколько сильно мы выросли.

- Что, по-вашему, стало ключом к выходу в финал?

- Наша командная химия и физическая готовность. В баскетболе 3х3 все происходит очень быстро и матчи достаточно жесткие, поэтому коммуникация и доверие между игроками очень важны. Мы держались вместе в сложные моменты и играли уверенно.

- Вас включили в символическую сборную турнира. Что для вас значит это признание?

- Мне приятно. Но, честно говоря, это заслуга всей команды. Каждый внес свой вклад в этот турнир, и без моих партнерш я бы не смогла показать такую игру. Очень горжусь тем, чего мы достигли вместе.

- Финал против Нидерландов был непростым. Какие выводы вы сделали после этой игры?

- Соперник провели отличный матч и заслужили победу. Для нас это дополнительная мотивация. Играть против сильнейших команд помогает понять, над чем нужно работать и как стать лучше в будущем.

- Сборная Нидерландов не только выиграла Кубок чемпионов, но и завоевала путевку на лицензионный олимпийский турнир. Нет сожаления, что не смогли уже сейчас застолбить за собой участие в отборе к Летним Играм?

- Было бы здорово реализовать эту задачу в Бангкоке, но, к сожалению, этого сделать нам не удалось. Но не отчаиваемся, впереди много интересных вызовов. И, конечно же, ставим перед собой цель продолжить борьбу за лицензию в Лос-Анджелес. У нас еще будет шанс, которым непременно воспользуемся.

- Какие турниры ждут команду впереди?

- Мы хотим продолжать развиваться и конкурировать на самом высоком уровне. Цель – бороться за победу как в каждом турнире, так и отдельно взятом матче. Впереди ждут этапы Мировой серии, три из которых пройдут в Азербайджане. Постараемся показать свой максимум.

İdman.Biz
