Азербайджанский баскетбольный клуб примет участие в молодежной Лиге чемпионов

Молодежная команда "Сабах" (U-18) примет участие в Лиге чемпионов, которая пройдет 7-12 апреля в городе Лакташи (Босния и Герцеговина).

Как сообщает İdman.Biz, 12 команд выступят в 4 группах.

В соревновании, которое проводится в четвертый раз, впервые примет участие представитель Азербайджана. По результатам жеребьевки наша команда выступит в группе B. Соперниками бакинского клуба станут "Игокеа" (Босния и Герцеговина) и Porsche BBA Ludwigsburg (Германия).

Согласно регламенту, победители групп продолжат борьбу в полуфинале. Занявшие вторые места поспорят за 5-8-е позиции, а команды, ставшие последними в группах, — за 9-12-е места.