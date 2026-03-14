Кубок чемпионов ФИБА: Азербайджан 3x3 сыграет с Испанией

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 проведет решающий матч группового этапа Кубка чемпионов ФИБА в Бангкоке против Испании, от исхода которого зависит выход в полуфинал турнира.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию баскетбола Азербайджана, встреча группы В состоится сегодня и начнется в 12:10 по бакинскому времени.

В стартовом матче турнира азербайджанские баскетболистки уступили Канаде со счетом 10:16, однако во второй игре уверенно обыграли хозяев турнира - сборную Таиланда - со счетом 21:8.

Для выхода в полуфинал необходимо занять одно из первых двух мест в группе. Победа над Испанией гарантирует азербайджанской сборной продолжение борьбы за трофей, тогда как поражение оставит шансы на выход только при определенных результатах других матчей группы.

Отметим, что Победитель Кубка чемпионов ФИБА 3x3 получит право участвовать в Кубке чемпионов 2027 года, Кубке мира 2027 года, а также в олимпийском квалификационном турнире к Играм 2028 года в Лос-Анджелесе, что придает бангкокскому этапу особое стратегическое значение.

Формат 3x3 предполагает матчи до 21 очка или 10 минут игрового времени, что требует от спортсменов максимальной концентрации и физической готовности на протяжении всей встречи.