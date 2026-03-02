Леброн Джеймс и Остин Ривз организовали эффектный аллей-уп в разгромной победе "Лейкерс" над "Сакраменто" - ВИДЕО

В матче регулярного чемпионата НБА против "Сакраменто Кингс", состоявшемся 1 марта на "Крипто.ком Арена", форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс исполнил мощный данк после навеса от защитника Остина Ривза. Этот яркий момент стал одним из ключевых эпизодов игры, в которой хозяева площадки не оставили шансов сопернику, завершив встречу с разницей в 24 очка. Как сообщает ESPN, помимо эффектного завершения атаки, 41-летний Джеймс набрал 24 очка, реализовав 8 из 15 бросков с игры, и отдал 5 результативных передач, несмотря на то что выходил на паркет с вопросом о состоянии стопы.

Остин Ривз, ставший автором ассиста в эпизоде с аллей-упом, также внес весомый вклад в общую победу, записав на свой счет 12 очков и 5 передач. Отметим, что эта игра стала второй частью бэк-ту-бэка для "Лейкерс", которые накануне обыграли "Голден Стэйт", и позволила команде реабилитироваться после серии из трех поражений. В составе победителей также выделялся Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 9 передач, что в совокупности с лидерством Джеймса обеспечило "Лейкерс" комфортное преимущество на протяжении всего матча. Победа над "Кингс" стала важным шагом для калифорнийцев в борьбе за высокие места в конференции, продемонстрировав, что связка опытного Джеймса и молодого Ривза продолжает оставаться одним из самых опасных оружий в атаке команды.