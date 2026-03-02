2 Марта 2026
RU

Леброн Джеймс и Остин Ривз организовали эффектный аллей-уп в разгромной победе "Лейкерс" над "Сакраменто" - ВИДЕО

Баскетбол
Новости
2 Марта 2026 14:40
1
Леброн Джеймс и Остин Ривз организовали эффектный аллей-уп в разгромной победе "Лейкерс" над "Сакраменто"

В матче регулярного чемпионата НБА против "Сакраменто Кингс", состоявшемся 1 марта на "Крипто.ком Арена", форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс исполнил мощный данк после навеса от защитника Остина Ривза. Этот яркий момент стал одним из ключевых эпизодов игры, в которой хозяева площадки не оставили шансов сопернику, завершив встречу с разницей в 24 очка. Как сообщает ESPN, помимо эффектного завершения атаки, 41-летний Джеймс набрал 24 очка, реализовав 8 из 15 бросков с игры, и отдал 5 результативных передач, несмотря на то что выходил на паркет с вопросом о состоянии стопы.

Остин Ривз, ставший автором ассиста в эпизоде с аллей-упом, также внес весомый вклад в общую победу, записав на свой счет 12 очков и 5 передач. Отметим, что эта игра стала второй частью бэк-ту-бэка для "Лейкерс", которые накануне обыграли "Голден Стэйт", и позволила команде реабилитироваться после серии из трех поражений. В составе победителей также выделялся Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 9 передач, что в совокупности с лидерством Джеймса обеспечило "Лейкерс" комфортное преимущество на протяжении всего матча. Победа над "Кингс" стала важным шагом для калифорнийцев в борьбе за высокие места в конференции, продемонстрировав, что связка опытного Джеймса и молодого Ривза продолжает оставаться одним из самых опасных оружий в атаке команды.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Сборная Азербайджана по баскетболу примет Северную Македонию в ключевом матче отбора на Евробаскет-2029
10:14
Баскетбол

Сборная Азербайджана по баскетболу примет Северную Македонию в ключевом матче отбора на Евробаскет-2029

Подопечные Тахира Бахшиева постараются реабилитироваться за предыдущие неудачи и сократить отставание от лидера группы A
Дочь Леброна впечатлила баскетбольными навыками перед матчем НБА - ВИДЕО
1 Марта 14:30
Баскетбол

Дочь Леброна впечатлила баскетбольными навыками перед матчем НБА - ВИДЕО

Жури устроила шоу перед игрой "Лейкерс" и "Уорриорз"

ФИБА перенесла отборочные матчи ЧМ-2027 из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке
1 Марта 01:16
Баскетбол

ФИБА перенесла отборочные матчи ЧМ-2027 из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке

Матчи пройдут в июне
Айзея Стюарт назвал себя лучшим защищающимся игроком НБА
28 Февраля 20:18
Баскетбол

Айзея Стюарт назвал себя лучшим защищающимся игроком НБА

В данный момент Стюарт отбывает семиматчевую дисквалификацию за потасовку
Фаррух Махмудов: "После двух поражений команда смогла подготовиться психологически" – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
28 Февраля 19:00
Баскетбол

Фаррух Махмудов: "После двух поражений команда смогла подготовиться психологически" – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Вице-президент Федерации баскетбола назвал причину прошлых неудач сборной

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО
28 Февраля 15:32
Баскетбол

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО

Бросок был совершен в середине второго матча на последних секундах атаки

Самое читаемое

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
1 Марта 18:41
Дзюдо

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Азербайджанский дзюдоист триумфально завершил турнир

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО
28 Февраля 15:32
Баскетбол

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО

Бросок был совершен в середине второго матча на последних секундах атаки
Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Февраля 15:29
Мировой футбол

Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Жеребьевка плей-офф начнется в 15:00 по бакинскому времени
Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ
27 Февраля 20:10
Мировой футбол

Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ

УЕФА опубликовал расписание игр стадии на вылет