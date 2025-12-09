9 Декабря 2025
9 Декабря 2025 07:11
Леброн Джеймс ответил на насмешки фаната о лысине: "Зато у меня есть кое что другое… и этого у меня много" - ВИДЕО

Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс блеснул не только в игре, но и в реакции на провокации болельщиков. В матче против "Филадельфии" 40-летний ветеран набрал 29 очков, сделал семь подборов и шесть передач, помогая своей команде победить со счетом 112:108.

Как сообщает İdman.Biz, в концовке встречи один из фанатов с трибун попытался задеть игрока, выкрикнув: "У тебя все равно нет волос!" Леброн не стал оставлять комментарий без ответа и хладнокровно парировал: "Бывает. Зато у меня есть кое что другое… и этого у меня много".

Реакция Джеймса быстро разлетелась по соцсетям, где болельщики отметили его уверенность, самоиронию и способность сохранять спокойствие в любой ситуации.

