Капитан сборной Азербайджана по баскетболу: "Мы сыграли на равных и могли победить"

Капитан сборной Азербайджана по баскетболу Амиль Гамзаев высказался после поражения от команды Северной Македонии в матче четвертого тура группы А первого отборочного раунда Евробаскета-2029.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 70:78, однако азербайджанская команда дала серьезный бой сопернику.

"В защите мы выглядели достойно. В первой четверти старались контролировать игру за счет атаки, но потери мяча создали проблемы. У нас ограниченная ротация, и это сказалось", - отметил Гамзаев.

Капитан подчеркнул, что по сравнению с предыдущими встречами команда продемонстрировала прогресс. "Против команды, которая раньше обыгрывала нас с разницей почти 40 очков, мы сыграли на равных. Могли победить, но в решающий момент не хватило психологической устойчивости", - добавил он.

Гамзаев также поблагодарил болельщиков за поддержку. "Спасибо всем, кто пришел поддержать нас. Наша цель - не только заполнять трибуны, но и повышать интерес к баскетболу в стране. Впереди два матча, постараемся победить и сохранить шансы в группе", - заключил капитан.