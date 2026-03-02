2 Марта 2026
RU

Дина Ульянова: "Для нас это уникальный шанс начать сезон с завоевания путевки на олимпийский отборочный турнир" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Баскетбол
Интервью
2 Марта 2026 15:25
17
Меньше двух недель отделяют женскую сборную Азербайджана по баскетболу 3x3 от участия в Кубке чемпионов ФИБА, который состоится 13-15 марта в Бангкоке. Ставки на нем будут довольно высоки, ведь победитель получит право выступить в квалификационном олимпийском турнире. И именно эту высокую цель обозначила в беседе с İdman.Biz для нашей команды одна из ее опытнейших игроков Дина Ульянова, предвосхищая вояж в Азию.

Участница Олимпиады в Париже отметила, что Кубок чемпионов предоставляет возможность еще до начала отбора в Лос-Анджелес-2028 обеспечить место cреди участников предстоящего лицензионного марафона. "Для нас это первый старт года и уникальный шанс начать сезон с завоевания путевки на отборочное соревнование к Олимпиаде. Конечно, Кубок мира - достаточно сложный турнир, учитывая составы участников. Но все команды в равных условиях. Считаю, нашей команде нужно быть воодушевленной успешным прошлым сезоном и сразу выходить на площадку с ощущением лидерства. Все в наших руках и, главное, в сердцах", - подчеркнула Д.Ульянова.

В прошлом году команда стала автором исторических достижений, завоевав серебро чемпионата Европы и финального турнира Мировой серии, а также в третий раз подряд одержав победу на Играх Исламской Солидарности. Сейчас сборная вновь полна решимости побороться за лицензию на Олимпиаду. "Наша главная цель на данный момент это Летние Игры-2028. Безусловно, каждый турнир, в котором будем выступать, окажется чрезвычайно важен. Поэтому, ориентир - борьба за медали и просто за победу в каждой отдельно взятой игре", - считает Д.Ульянова.

Спортсменка рассказала и о важном моменте улучшения сыгранности команды, которую надо продолжать оттачивать. "Думаю нужно будет в основном делать акцент на взаимопонимание и сыгранность, если говорим о долгосрочной стратегии успеха. Через нее надо добиваться результата. В этом году Азербайджан вновь примет три этапа Мировой серии. Мы уже привыкли к проведению подобных рейтинговых турниров на своей площадке. Это прекрасная возможность вновь поиграть дома, почувствовать поддержку трибун и еще раз показать красивый баскетбол для молодежи", - добавила Д.Ульянова.

Отметим, что на групповом этапе Кубка мира ФИБА сборная Азербайджана проведет встречи с Канадой, Испанией и Таиландом. Две лучшие команды из квартете выйдут в полуфинал.

İdman.Biz
