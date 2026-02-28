28 Февраля 2026
Айзея Стюарт назвал себя лучшим защищающимся игроком НБА

28 Февраля 2026 20:18
23-летний американский центровой "Детройт Пистонс" Айзея Стюарт заявил, что является лучшим в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по одному из показателей.

"Я лучший защищающийся игрок НБА", – приводит слова Стюарта İdman.Biz со ссылкой на Bleacher Report.

В данный момент Стюарт отбывает семиматчевую дисквалификацию за потасовку, случившуюся в матче "Детройта" с "Шарлотт Хорнетс".

В текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стюарт набирает 10,0 очка, делает 5,1 подбора, отдает 1,1 результативной передачи, а также совершает 1,37 блок-шота.

Стаюрт был выбран в 2020 году под 16-м номером клубом "Портленд Трэйл Блэйзерс".

