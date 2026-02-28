Фаррух Махмудов: "После двух поражений команда смогла подготовиться психологически" – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

"После первых двух поражений команда собралась и смогла подготовиться психологически, это дало ей большой толчок".

Об этом в беседе с İdman.Biz заявил вице-президент Федерации баскетбола Фаррух Махмудов, комментируя победу сборной Азербайджана над Ирландией (76:75) в отборочном этапе Евробаскета-2029.

Он пояснил, что причиной прошлых неудач сборной стала нехватка совместных тренировок:

"На самом деле игроки давно не играли вместе, все выступают за разные команды. Этот сбор был более продолжительным, поэтому они смогли лучше подготовиться".

По его словам, Кубок Азербайджана, в котором местные игроки получают больше игрового времени, также мог повлиять на уровень подготовки спортсменов.

Махмудов отметил, что в следующем году будет организована вторая лига, где азербайджанские баскетболисты смогут получать больше игровой практики:

"Мы думали, с какого сезона начать – с этого или следующего. Но решили, что в следующем году будет больше азербайджанских спортсменов, в этом году их недостаточно".

Он добавил, что регламент второй лиги пока не готов и будет зависеть от количества игроков. Остальные вопросы, касающиеся привлечения баскетболистов из первой лиги во вторую, будут решаться напрямую между клубами и игроками.

Отметим, ранее в рамках отборочного этапа Евробаскета-2029 сборная Азербайджана уступила в двух матчах – Северной Македонии (49:87) и Люксембургу (90:95). 2 марта команда сыграет дома против сборной Северной Македонии.