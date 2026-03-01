1 Марта 2026
ФИБА перенесла отборочные матчи ЧМ-2027 из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке

1 Марта 2026 01:16
21
Международная федерация баскетбола (ФИБА) перенесла азиатские отборочные матчи групп C и D к чемпионату мира-2027 на июнь из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке между Ираном и объединенными силами США и Израиля, сообщает İdman.Biz.

"В свете сегодняшних событий в регионе ФИБА приняла решение отложить все матчи групп C и D азиатского отборочного турнира к чемпионату мира по баскетболу 2027 года, запланированные на понедельник, 2 марта.

Отменены следующие матчи: Иран — Сирия, Ирак — Иордания; Ливан — Индия, Катар — Саудовская Аравия. ФИБА поддерживает тесный контакт с соответствующими национальными федерациями и принимает необходимые меры для обеспечения безопасности команд, официальных лиц и персонала, участвующих в этих играх. Упомянутые выше матчи групп C и D пройдут в тех же местах в начале третьего квалификационного окна, запланированного на конец июня. Обновлённое расписание будет сообщено позже", — сказано в пресс-релизе.

İdman.Biz
