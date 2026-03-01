1 Марта 2026
Дочь Леброна впечатлила баскетбольными навыками перед матчем НБА - ВИДЕО

1 Марта 2026 14:30
Дочь форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса Жури стала одной из главных героинь предматчевого шоу в Сан-Франциско.

Как передает İdman.Biz, перед встречей регулярного чемпионата НБА между "Голден Стэйт Уорриорз" и "Лос-Анджелес Лейкерс" Жури продемонстрировала свои баскетбольные навыки. Она исполнила несколько эффектных бросков, в том числе спиной к кольцу, а также отдала отцу передачу под данк.

Сам матч завершился уверенной победой "Лейкерс" со счетом 129:101. Самым результативным игроком встречи стал Лука Дончич, набравший 26 очков, а также сделавший шесть подборов и восемь передач. Леброн Джеймс записал на свой счет 22 очка, семь подборов и девять ассистов.

В следующем туре "Голден Стэйт" сыграет дома против "Лос-Анджелес Клипперс", а "Лейкерс" примут на своем паркете "Сакраменто Кингз".

İdman.Biz
