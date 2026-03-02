Сборная Азербайджана по баскетболу примет Северную Македонию в ключевом матче отбора на Евробаскет-2029

Сегодня мужская сборная Азербайджана по баскетболу проведет важный матч квалификационного турнира Евробаскета-2029. Национальная команда, возглавляемая главным тренером Тахиром Бахшиевым, на своей площадке примет соперников из Северной Македонии.

Как сообщает İdman.Biz, встреча состоится в Бакинском дворце спорта и начнется в 20:00. Для азербайджанских баскетболистов эта игра имеет принципиальное значение: ранее в группе они уступили той же Северной Македонии с крупным счетом (49:87), а также потерпели поражение от Люксембурга (90:95). Единственную победу на текущем этапе команда одержала в напряженном поединке против Ирландии (76:75).

Турнирное положение в группе A остается крайне напряженным. Лидирует сборная Северной Македонии, набравшая 6 очков. Люксембург с 5 баллами занимает второе место, а Азербайджан, имея в активе 4 очка, идет третьим. Замыкает таблицу сборная Ирландии, которая пока не знает вкуса побед и имеет 3 очка. Успех в сегодняшнем матче позволит хозяевам площадки приблизиться к зоне плей-офф и осложнить турнирное положение лидеру группы.