2 Марта 2026
В Азербайджане запущен социальный проект "Баскетбол везде!" - ФОТО

Баскетбол
Новости
2 Марта 2026 16:10
В Азербайджане запущен социальный проект "Баскетбол везде!"

Баскетбольный клуб "Сабах", ОАО "Азерлотерея" и Федерация баскетбола Азербайджана объявили об официальном старте проекта "Баскетбол везде!" (Basketbol Hər Yerdə!), целью которого является развитие спортивной инфраструктуры в жилых массивах.

Как сообщает İdman.Biz, основной задачей инициативы станет ремонт и обновление баскетбольных площадок, чтобы сделать спорт доступным для каждого и стимулировать молодежь к здоровому образу жизни.

По словам организаторов, проект также нацелен на укрепление социальной солидарности. Для этого запущен специальный сайт, где граждане могут зарегистрироваться и оставить заявку на благоустройство территории, которую они считают подходящей для создания баскетбольной площадки.

В рамках презентации проекта прошли мастер-классы с участием профессиональных баскетболистов. Главным событием дня стал конкурс "5 из 5", участники которого боролись за крупный денежный приз в размере 5 555 манатов.

Отметим, что компания "Азерлотерея", являющаяся спонсором БК "Сабах", активно поддерживает развитие местного баскетбола. Данное сотрудничество направлено на укрепление профессионального спорта и создание новых возможностей для молодых игроков по всей стране.

İdman.Biz
