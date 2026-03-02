3 Марта 2026
Тахир Бахшиев: "Игроки сборной начали верить в себя"

2 Марта 2026 22:46
Главный тренер сборной Азербайджана по баскетболу Тахир Бахшиев прокомментировал поражение в матче отборочного этапа Евробаскета-2029 против Северной Македонии, сообщает İdman.Biz.

"Получилась очень сложная игра. Мы очень хотели победить и в начале показали тот баскетбол, к которому стремились. В защите я доволен своей командой - ребята выполнили установки. К сожалению, в атаке не смогли реализовать все созданные моменты. Сказалась и усталость. В предыдущем матче мы уступили этому сопернику с разницей 36 очков. Сегодня же боролись на равных и имели шанс выиграть. Это серьезный шаг вперед", - заявил Бахшиев.

Тренер отметил улучшения в оборонительной игре. "В последних матчах есть прогресс в защите. Игроки начали больше верить в себя. В Кубке Азербайджана многие выступают с двумя местными баскетболистами, и в таких встречах им важно брать на себя ответственность. Это положительный сигнал для сборной", - добавил он.

Отметим, что матч Азербайджан - Северная Македония завершился победой гостей со счетом 70:78.

İdman.Biz
