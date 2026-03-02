Сотрудница İDMAN.BİZ стала призером турнира среди представителей СМИ - ФОТО

В рамках "Недели спорта" состоялся турнир по баскетболу 3x3 среди представителей СМИ, организованный Министерством молодежи и спорта и Федерацией баскетбола Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, соревнования прошли в Парке Европейских игр, где за награды боролись мужские и женские команды из 17 медиаорганизаций.

В женской категории участницы соревновались индивидуально в бросках по кольцу. Первое и второе места заняли сотрудницы агентства Teleqraf Нармин Мурадова и Рояна Бекирли соответственно. Третье место завоевала представительница İdman.Biz Лейла Эминова.

В мужском турнире победителем стала команда "Хязяр", в состав которой вошли сотрудники Xezer TV Мехман Расулов и Али Джафаров, представитель İTV Нихат Исмаилов и сотрудник Azerisport.com Мирбагирага Джафери. Второе место заняла команда агентства Report, а бронзовые награды достались коллективу "Teleqraf", в составе которого выступили Эмин Сафаров, Эльнур Мухтарлы, Али Шаяльдиев и Асиф Нариманлы.