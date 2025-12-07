Сборная Азербайджана одержала вторую победу на турнире в Минске

Сборная Азербайджана U-16 среди девушек продолжает успешное выступление на XXVIII международном турнире, посвященном памяти бывшего министра спорта и туризма Беларуси и первого президента Национального олимпийского комитета страны Владимира Рыженкова.

Как передает İdman.Biz , во втором матче азербайджанская команда одержала уверенную победу над сверстницами из Казахстана со счетом 74:60.

Ранее сборная Азербайджана успешно стартовала на турнире, обыграв хозяйку соревнований Беларусь со счетом 65:61.

İdman.Biz