29 Ноября 2025
Кореец установил рекорд квалификации ЧМ -2027 по баскетболу

29 Ноября 2025 07:18
Форвард сборной Южной Кореи Хенджун Ли установил рекорд отборочного турнира чемпионата мира 2027 года, став первым игроком, реализовавшим девять трехочковых бросков в одном матче, сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт ФИБА.

В поединке против Китая, завершившемся победой корейской команды со счетом 80:76, 25 летний Ли оформил дабл дабл - 33 очка и 14 подборов. До этого рекорд составлял восемь точных трехочковых, и его делили семь игроков: Джон Дженкинс, Кассиус Робертсон, Ки Ли, Амир Сауд, Наото Цудзи, Эй Джей Убой и Амедео Делла Валле.

Шесть своих дальних попаданий Ли совершил в первой половине матча и добавил еще три после перерыва. Рекорд был установлен в первом матче квалификации перед ответной игрой, которая пройдет 1 декабря в Вонджу.

В квалификационном раунде определятся 31 из 32 участников чемпионата мира по баскетболу 2027 года. Катар, как хозяин турнира, получил автоматическую путевку на ЧМ.

İdman.Biz

