27 Апреля 2026 14:26
"Шамахы" ведет переговоры с тремя легионерами о новых контрактах

"Шамахы" приступил к планированию следующего сезона и начал работу по сохранению ряда иностранных футболистов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport24.az, клуб намерен продлить сотрудничество с тремя легионерами — бразильскими защитниками Сезаром Энрике и Давидом Сантосом, а также португальским полузащитником Рикарду Аполинариу.

По данным источника, переговоры с игроками уже стартовали.

Руководство клуба рассчитывает сохранить нынешний костяк команды и заранее закрыть ключевые кадровые вопросы до межсезонья.

Кроме того, новый контракт был предложен и швейцарскому нападающему Кариму Росси.

Однако 32-летний форвард, как сообщается, уведомил клуб о намерении покинуть команду по окончании сезона, поскольку получил более выгодные предложения.

Таким образом, вероятность ухода опытного нападающего остается высокой.

На данный момент "Шамахы" занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана, имея 35 очков.

İdman.Biz
