Марко Янковичу грозит максимальное наказание от АФФА

Полузащитник "Карабаха" Марко Янкович может получить серьезное наказание по итогам ответного матча полуфинала Кубка Азербайджана против "Сабаха".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на teleqraf.az, вопрос будет рассмотрен завтра на заседании Дисциплинарного комитета Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

По информации источника, после финального свистка Янкович в тоннеле по пути в раздевалки агрессивно отреагировал на решения главного арбитра встречи Равана Гамзазаде. Сначала комитет рассмотрит удаление футболиста после окончания игры, поскольку хавбек, как сообщается, получил вторую желтую карточку за протесты в адрес судьи.

За этот эпизод игроку может грозить дисквалификация на один матч, а клубу — штраф в размере 2500 манатов. Однако наиболее серьезные последствия связаны с обвинениями в давлении, угрозах и агрессивном поведении по отношению к арбитру в подтрибунном помещении.

Согласно регламенту, за подобное нарушение предусмотрено наказание от четырех до восьми матчей дисквалификации. По данным источника, АФФА может применить максимальную санкцию — восемь игр вне состава. Дополнительно клуб может быть оштрафован еще на 8000 манатов.

Если санкции будут суммированы, общее наказание может составить до девяти матчей. В таком случае Янкович рискует пропустить значительную часть следующего сезона, включая кубковые встречи.

Отметим, действующий контракт футболиста с "Карабахом" рассчитан до лета 2027 года. Официальное решение ожидается после заседания дисциплинарного органа АФФА.