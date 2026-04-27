Фелипе Сантос сделал заявление о будущем в "Араз-Нахчыване"

Полузащитник "Араз-Нахчывана" Фелипе Сантос прокомментировал ничью с "Габалой" (1:1) в 29-м туре Премьер-лиги Азербайджана, а также высказался о своем будущем в клубе.

Бразилец отметил, что матч получился непростым, а соперник доставил серьезные проблемы. По словам хавбека, команда переживает непростой период и сейчас особенно нуждается в единстве.

"Сейчас мы должны быть вместе. Мы хорошо начали сезон, но футбол таков, что не всегда получаешь желаемые результаты. В чемпионате много сильных команд, поэтому сезон получается сложным. Однако он еще не закончился. Хотим добиться хороших результатов в оставшихся четырех матчах", — сказал игрок в комментариях Азертадж.

Отдельно бразилец затронул тему возможного продления контракта.

"Для меня честь носить форму "Араз-Нахчывана". Пока мой контракт действует, если останусь здесь — буду счастлив. Если уйду, то хочу расстаться с клубом на хорошей ноте. Мое имя каждый год связывают с разными клубами Азербайджана, но никаких переговоров я не вел. С "Араз-Нахчываном" тоже разговора о новом контракте не было", — подчеркнул хавбек.

Отметим, что на данный момент "Араз-Нахчыван" с 40 очками занимает шестое место в турнирной таблице.