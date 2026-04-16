Яу Мозес: "Чувствую, что снова набираю нужные кондиции"

Полузащитник "Имишли" Яу Мозес дал понять, что главная интрига концовки сезона для клуба связана не с отдельным матчем, а с борьбой за более высокие позиции в таблице Ганский футболист заявил, что команда рассматривает оставшиеся туры как возможность подняться выше и закрепить свои амбиции.

"Наша основная цель — завершить сезон как можно выше. Мы хотим использовать концовку чемпионата максимально эффективно и в каждом матче брать очки, которые помогут улучшить положение команды", - отметил Яу Мозес в комментариях futbolinfo.az.

Отдельно хавбек прокомментировал собственную ситуацию. По словам Яу Мозеса, длительное время он оставался вне игры из-за травмы и сейчас постепенно возвращается к полноценной форме.

"Я долго восстанавливался после повреждения и сейчас чувствую, что снова набираю нужные кондиции. Если тренерский штаб доверит место в старте, я готов помочь команде", - подчеркнул Яу Мозес.

Таким образом, для "Имишли" ближайшие туры становятся проверкой амбиций, а для самого Яу Мозеса — шансом заново закрепиться в составе после непростого периода восстановления.

Футболист также высказался о перспективах сборной Ганы на чемпионате мира. По мнению Яу Мозеса, команда обладает сильным поколением молодых игроков и способна пройти далеко по турнирной сетке.

Новости по теме

Эммануэль Хакман назвал худшее поле Премьер-лиги лиги
12:14
Чемпионат Азербайджана

Эммануэль Хакман назвал худшее поле Премьер-лиги лиги

Защитник клуба о газоне в Товузе, гонке за медали и шансах в Кубке

Афган Талыбов: "Отмена лимита усилила конкурентов "Карабаха"
11:32
Чемпионат Азербайджана

Афган Талыбов: "Отмена лимита усилила конкурентов "Карабаха"

Ветеран азербайджанского футбола о борьбе за титул и роли "Сабаха"

Когда Бахлул Мустафазаде вернется к индивидуальным тренировкам? — ответ "Карабаха" для İDMAN.BİZ
15 Апреля 17:44
Чемпионат Азербайджана

Когда Бахлул Мустафазаде вернется к индивидуальным тренировкам? — ответ "Карабаха" для İDMAN.BİZ

В клубе раскрыли детали восстановления защитника сборной

Айхан Гусейнов: "Сделаем все, чтобы удержать третье место"
15 Апреля 16:42
Чемпионат Азербайджана

Айхан Гусейнов: "Сделаем все, чтобы удержать третье место"

Полузащитник "Туран Товуза" о борьбе в чемпионате и сборной

Леандро Андраде: "Интерес со стороны клубов - показатель того, что я все делаю правильно"
15 Апреля 16:27
Чемпионат Азербайджана

Леандро Андраде: "Интерес со стороны клубов - показатель того, что я все делаю правильно"

Полузащитник "Карабаха" о сезоне, еврокубках и трансферных слухах

"Карабах" выделил секторы для женщин-болельщиц
15 Апреля 15:56
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" выделил секторы для женщин-болельщиц

Матч с "Сабахом" станет тестом на инклюзивность: клуб меняет правила для болельщиц

Самое читаемое

Рафинья поддержит "Барселону" в матче с "Атлетико"
14 Апреля 02:10
Мировой футбол

Рафинья поддержит "Барселону" в матче с "Атлетико"

Бразилец приедет в Мадрид, но не сможет сыграть из-за травмы

Фермин Лопес сломал нос в матче с "Атлетико"
15 Апреля 00:10
Мировой футбол

Фермин Лопес сломал нос в матче с "Атлетико"

Зрелище не для слабонервных...
"Барселона" возмущена решением VAR в матче против "Атлетико"
15 Апреля 11:44
Мировой футбол

"Барселона" возмущена решением VAR в матче против "Атлетико" - ВИДЕО

Арбитры зафиксировали офсайд, проигнорировав предшествующее попадание мяча в руку Клемана Лангле
Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО
15 Апреля 01:46
Мировой футбол

Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО

Под его руководством команда выиграла Кубок МЛС