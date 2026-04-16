Яу Мозес: "Чувствую, что снова набираю нужные кондиции"

Полузащитник "Имишли" Яу Мозес дал понять, что главная интрига концовки сезона для клуба связана не с отдельным матчем, а с борьбой за более высокие позиции в таблице Ганский футболист заявил, что команда рассматривает оставшиеся туры как возможность подняться выше и закрепить свои амбиции.

"Наша основная цель — завершить сезон как можно выше. Мы хотим использовать концовку чемпионата максимально эффективно и в каждом матче брать очки, которые помогут улучшить положение команды", - отметил Яу Мозес в комментариях futbolinfo.az.

Отдельно хавбек прокомментировал собственную ситуацию. По словам Яу Мозеса, длительное время он оставался вне игры из-за травмы и сейчас постепенно возвращается к полноценной форме.

"Я долго восстанавливался после повреждения и сейчас чувствую, что снова набираю нужные кондиции. Если тренерский штаб доверит место в старте, я готов помочь команде", - подчеркнул Яу Мозес.

Таким образом, для "Имишли" ближайшие туры становятся проверкой амбиций, а для самого Яу Мозеса — шансом заново закрепиться в составе после непростого периода восстановления.

Футболист также высказался о перспективах сборной Ганы на чемпионате мира. По мнению Яу Мозеса, команда обладает сильным поколением молодых игроков и способна пройти далеко по турнирной сетке.