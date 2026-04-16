16 Апреля 2026
RU

Афган Талыбов: "Отмена лимита усилила конкурентов "Карабаха"

Чемпионат Азербайджана
Новости
16 Апреля 2026 11:32
Ветеран азербайджанского футбола и тренер Афган Талыбов прокомментировал расклад сил в чемпионате и влияние отмены лимита на легионеров. Специалист отметил, что текущий 28-й тур Мисли Премьер-лиги имеет ключевое значение для большинства команд.

"Практически все матчи этого тура носят решающий характер. Каждая команда будет бороться за выполнение своих задач. "Сабах" уже имеет сформированный состав и не намерен терять очки. "Карабах" на протяжении многих лет успешно выступал в Европе и при этом даже вторым составом не терял очки в чемпионате. Однако после отмены лимита соперники усилились, и конкуренция возросла. "Сабах" сумел извлечь максимум из момента, когда внимание "Карабаха" было сосредоточено на Лиге чемпионов", - отметил Афган Талыбов в комментариях futbolinfo.az.

Эксперт также подчеркнул, что свобода в выборе состава дала преимущество ряду клубов:

"После отмены лимита стало проще подбирать игроков под тактические задачи. Это дало преимущество таким командам, как "Сабах" и "Туран Товуз".

Говоря о турнирной ситуации, Афган Талыбов выразил мнение, что состав первой тройки уже фактически определен:

"Туран Товуз" сохраняет шансы в Кубке и, на мой взгляд, не отдаст третье место в чемпионате. Команда выглядит амбициозно и стабильно проводит сезон", - добавил он.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Самое читаемое

