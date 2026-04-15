Когда Бахлул Мустафазаде вернется к индивидуальным тренировкам? — ответ "Карабаха" для İDMAN.BİZ

Защитник сборной Азербайджана и "Карабаха" Бахлул Мустафазаде продолжает восстановление после травмы.

Как сообщает İdman.Biz, в ответ на запрос редакции руководитель пресс-службы клуба Анар Гаджиев прокомментировал состояние игрока.

"Лечение футболиста продолжается под контролем врачей. Ожидается, что примерно через три недели он начнет индивидуальные тренировки. Планируется, что уже в следующем месяце он перейдет к этапу индивидуальной подготовки", - отметил Анар Гаджиев.

Отметим, что Бахлул Мустафазаде получил травму 18 февраля в матче плей-офф Лиги чемпионов против "Ньюкасла" (1:6), покинув поле на 22-й минуте. У защитника были диагностированы повреждения приводящих мышц левого бедра и паховой области.

