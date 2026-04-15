Симон вернется к следующему туру? - ответ "Сумгайыта" для İDMAN.BİZ

Полузащитник футбольного клуба "Сумгайыт" Нсана Симон, получивший травму в матче против "Туран Товуза", может вернуться на поле уже в следующем туре.

В ответ на запрос İdman.Biz, пресс-секретарь клуба Заур Худиев прокомментировал состояние игрока.

"Состояние футболиста оценивается как удовлетворительное. Несмотря на то, что он пропустил последнюю тренировку, ожидается, что Нсана Симон сможет сыграть в матче следующего тура против "Габалы", - отметил Заур Худиев.

Отметим, что встреча "Туран Товуз" — "Сумгайыт" завершилась победой хозяев со счетом 2:1, а Симон покинул поле досрочно из-за повреждения.