Вратарь "Араз-Нахчывана": "Если взять максимум очков, выход в топ-4 реален"

15 Апреля 2026 11:14
Вратарь "Араз-Нахчывана" Тарлан Ахмедли прокомментировал турнирное положение команды, предстоящий матч с "Туран Товузом", свою игровую форму и перспективы попасть в сборную Азербайджана по футболу.

"До конца сезона осталось не так много туров, но разрыв с четвертым местом нельзя назвать критичным. Все по-прежнему зависит от нас. Если сможем взять максимум очков в оставшихся матчах, задача выхода в еврокубки выглядит вполне реальной. Важно сохранить стабильность и не терять очки там, где этого можно избежать", - заявил Ахмедли в интервью futbolinfo.az.

Говоря о ближайшем сопернике, Ахмедли отметил, что команду ждет непростой матч:

"С "Туран Товузом" всегда тяжело играть. Команда сейчас в хорошей форме, находится в верхней части таблицы и уверенно набирает очки. Но мы будем играть дома, и это наш плюс. Если подойдем к матчу правильно - с нужным настроем и концентрацией, - у нас есть все шансы добиться положительного результата".

Ахмедли также подробно остановился на своем игровом отрезке после крупного поражения от "Карабаха" (0:6):

"После той игры доверие со стороны главного тренера стало для меня дополнительной мотивацией. Когда тебе дают шанс в такой ситуации, хочется максимально оправдать его. В последних матчах удалось помочь команде - это, безусловно, приятно. Но я не считаю, что уже достиг какого-то уровня. Наоборот, понимаю, что нужно продолжать работать и прибавлять. Есть моменты, которые можно улучшить, и я над этим постоянно работаю".

Голкипер также затронул тему возможного вызова в национальную сборную:

"Чтобы обратить на себя внимание тренерского штаба сборной, в первую очередь нужно стабильно играть на хорошем уровне в клубе. Без этого ни о каких приглашениях говорить не приходится. Если мне удастся сохранить текущую форму и прогрессировать, думаю, шансы появятся. Для меня, как и для любого футболиста, выступление за сборную - одна из главных целей".

