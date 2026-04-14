14 Апреля 2026
RU

Чемпионат Азербайджана
Новости
14 Апреля 2026 12:17
17
"Габала" продлила контракт с Принсом Овусу

Футбольный клуб "Габала" продлил контракт с ганским вингером Принсом Овусу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, новое соглашение между сторонами рассчитано до июня 2028 года. Речь идет о долгосрочном контракте, который подтверждает доверие клуба к молодому футболисту и его роли в составе команды.

Принс Овусу является одним из перспективных игроков "Габалы". В текущем периоде он принял участие в 29 матчах, в которых отметился 7 забитыми мячами и 3 результативными передачами.

Напомним, что футболист перешел в азербайджанский клуб из ганской академии Nayan Academy. В прошлом сезоне он выступал за команду U19, после чего был привлечен к основной команде и закрепился в ротации.

İdman.Biz
Тэги:

