"Габала" продлила контракт с Принсом Овусу

Футбольный клуб "Габала" продлил контракт с ганским вингером Принсом Овусу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, новое соглашение между сторонами рассчитано до июня 2028 года. Речь идет о долгосрочном контракте, который подтверждает доверие клуба к молодому футболисту и его роли в составе команды.

Принс Овусу является одним из перспективных игроков "Габалы". В текущем периоде он принял участие в 29 матчах, в которых отметился 7 забитыми мячами и 3 результативными передачами.

Напомним, что футболист перешел в азербайджанский клуб из ганской академии Nayan Academy. В прошлом сезоне он выступал за команду U19, после чего был привлечен к основной команде и закрепился в ротации.